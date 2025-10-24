Crues : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Les précipitations apportées par la tempête Benjamin sur l'Hexagone ont augmenté le niveau de nombreux cours d'eau. Ainsi, Météo-France a placé 18 départements en vigilance jaune «crues» pour ce vendredi 24 octobre.

La prudence est de rigueur. Dans le sillage des intempéries causées par la tempête Benjamin, Météo-France a placé 18 départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de ce vendredi 24 octobre.

© Vigicrues

Sont concernés : l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, le Doubs, l’Isère, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges ainsi que le Territoire de Belfort.

Selon le dernier bulletin national de Vigicrues, les précipitations plus faibles attendues ce vendredi matin «devraient favoriser un retour à la normale progressif des cours d'eau», même s'ils seront encore nombreux à présenter un risque de débordement.