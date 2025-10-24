Dette publique : de 2005 à 2025, la descente aux enfers de la France auprès des agences de notation

L'une des agences de notation mondiale les plus réputées, Moody's, doit actualiser la note française ce vendredi 24 octobre. Le pays pourrait écoper d'un A+. Une nouvelle rétrogradation qui s'inscrit dans une descente aux enfers économique progressive depuis plus de vingt ans.

Toujours plus bas. Vendredi 17 octobre, la France a encore perdu un rang auprès de l'agence de notation économique mondiale Fitch. Ce vendredi 24 octobre, c'est au tour de Moody's de se prononcer. Loin de son «triple A», qu'il a perdu en 2012, Paris pourrait n'afficher plus qu'une note moyenne, pour une nation européenne.

Les premières revues d'automne des agences de notation ont sanctionné la France pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés.

La première agence à s'être positionnée quant à l'état des compte français, la société américaine Fitch, a même pointé du doigt la «fragmentation et la polarisation croissante» de la politique nationale, estimant que «cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en oeuvre une consolidation budgétaire d'ampleur».

Un avertissement en 2005, une première sanction en 2012

Vendredi 17 octobre, Moody's et Standard & Poor's abaissaient également cette note, de AA- à A+. Conséquences concrètes de cette nouvelle estimation : la France emprunte désormais aussi cher que l'Italie, une première depuis la mise en circulation de l'euro en 2002.

En effet, cette notation délivrée par les agences les plus prestigieuses constitue l'un des point de référence de la stabilité économique du pays, dont dépendent les taux proposés par les différentes banques. Moins la fiabilité du pays est assurée, moins ceux-ci seront attractifs. Le taux de l'emprunt français à dix ans, la référence en terme de rendement de la dette souveraine, a ainsi terminé la semaine dernière en hausse, à 3,47%, tandis que son équivalent italien a fini juste au-dessus, à 3,48%.

Mais cet abaissement n'est pas le premier qu'a subi la France ces dernières années. Son économie de plus en plus fragile avait déjà été critiquée, dès 2005. A cette date, l'agence de notation Standard & Poor's prévenait déjà Paris : «La République française tend vers le bas de la catégorie AAA». En cause, la dette de plus de 1.000 milliards d'euros de l'époque. Depuis, celle-ci n'a cessé de grimper et est à présent estimée à 3.345,8 milliards d'euros, soit 114% du PIB.

Alors qu'en 2005, le rapport de Standard & Poor's soulignait également que «la France possède une économie riche, diversifiée et capable de supporter un environnement difficile», le pays a perdu sa première notation sept ans plus tard, en janvier 2012, dans le contexte de la crise de la dette en zone euro.

La dérive s'est intensifiee ces dix dernières années

La France avait notamment payé l'incapacité de plusieurs pays comme la Grèce ou encore l'Italie à rembourser leurs dettes. Cela a entraîné une perte de confiance dans l'avenir de la monnaie unique continentale. Même si la France ne faisait pas partie des pays en difficulté à cette époque, ses difficultés à réduire son déficit public et la situation européenne lui a coûté son «triple A» pour lui octroyer un «AA+».

La deuxième date marquante de cette descente progressive vers une notation plus modeste est intervenue en novembre 2013. Peu après la prise de pouvoir de François Hollande, la France est passée de «AA+» à «AA». Les agences ont jugé que les premières réformes fiscales et sociales du président «n’augmenteront pas substantiellement les perspectives de croissance de la France à moyen terme».

Les deux dernières dégradations, de «AA» à «AA-» et de «AA-» à «A+» datent du dernier mandat d'Emmanuel Macron, notamment marqué par la crise du covid-19, qui a affaibli l'économie nationale. L'une des craintes avancées par les agences américaines était, en 2024, que le déficit ne puisse revenir sous 3% du PIB d'ici à 2027. Standard & Poor’s soulignait notamment que «le déficit budgétaire de la France» de l'année précédente «a été nettement plus élevé» que ce qu'ils avaient anticipé.