Orages : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Deux jours après le passage de la tempête Benjamin, le calme revient peu à peu sur l’ensemble du pays. Météo-France maintient toutefois quatre départements en vigilance jaune pour risque d’orages ce samedi 25 octobre.

Le calme après la tempête ? Après quarante-huit heures passées à subir les conséquences de la tempête Benjamin, la météo se stabilise peu à peu sur l’ensemble du territoire.

Cependant, Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour risque d’orages ce samedi 25 octobre : la Haute-Corse, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime.

@Météo-France

À noter que la Seine-Maritime et la Haute-Corse sont également placées en vigilance jaune pour vents violents.

Des milliers de foyers privés d’électricité après la tempête Benjamin

Les Français viennent de traverser une semaine mouvementée sur le plan météorologique. Après l’apparition d’une tornade dans le Val-d’Oise le 21 octobre dernier, c’est la tempête Benjamin qui a balayé l’Hexagone entre le mercredi 22 et le jeudi 23 octobre.

Des vents violents ont secoué le pays, donnant lieu à des images spectaculaires. Près de 38.000 foyers restent encore privés d’électricité.