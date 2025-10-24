Paris : la première «Magie Noire» de René Magritte vendue 10,7 millions d'euros aux enchères

Le premier des célèbres tableaux «La Magie Noire» de René Magritte a été vendu 10,7 millions d'euros, ce vendredi à Paris. Il était estimée entre 5 et 7 millions d'euros par la maison Sotheby's.

Le tout premier tableau de la série «La Magie Noire» de l'artiste surréaliste belge René Magritte (1898-1967) a été adjugé ce vendredi à 10,7 millions d’euros, frais inclus, lors d’une vente aux enchères organisée à Paris, par Sotheby’s.

Peinte en 1934 et acquise directement auprès de l’artiste en 1935 par ses anciens propriétaires, la toile avait été estimée entre 5 et 7 millions d'euros.

Le précédent record en 2015

Il s'agit d'un record pour un tableau issu de cette série qui représente un corps féminin, entre chair, pierre et ciel, devenue mythique dans l'oeuvre de l'artiste surréaliste, a précisé auprès de l'AFP la maison de vente.

Le précédent record aux enchères pour une «Magie Noire» avait été atteint en 2015 à New York chez Christie's, au prix de 6,7 millions de dollars (soit 5,7 millions d'euros), a-t-elle précisé.