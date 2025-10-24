Perpétuité incompressible : requise pour la tueuse de Lola, dans quels cas la peine maximale peut-elle s'appliquer ?

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible a été requise par l'avocat général contre Dahbia Benkired, ce vendredi 24 octobre. Il s'agit de la peine maximale prévue par le Code pénal français, qui ne concerne que trois types de crimes.

Une peine réservée aux crimes les plus horribles. Ce vendredi 24 octobre, l'avocat général a requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Dahbia Benkired, pour le viol, la torture et le meurtre de Lola. Voici les crimes particulièrement inhumains qui peuvent donner lieu à une telle sanction.

La peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible est une peine rare, dont seuls douze criminels Français ont écopé.

Le crime terroriste concerné depuis 2016

Il existe trois chefs d'accusation pour lesquels une telle sanction est applicable, dont celui concernant le meurtre avec viol, tortures ou acte de barbarie sur mineur de quinze ans ou moins.

En outre, le meurtre ou tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou encore le crime terroriste sont les deux autres actes répréhensibles de la peine maximale.

Pour ce dernier crime, le possibilité de prononcer la sentence maximale ne date que de quelques années, les députés français ayant voté par amendement la possibilité pour une cour d’assises de prononcer une «perpétuité dite incompressible» aux auteurs de crimes terroristes en 2016. Cette proposition avait été portée par le député Les Républicains Guillaume Larrivé.

Un isolement social définitif

Concrètement, cette peine de réclusion criminelle est assortie d'une période de sûreté illimitée. Cela rend presque impossible tout aménagement de peine. Après les 30 années d'incarcération, une demande d’aménagement peut être faite, mais cela n'a jamais été accordé en France.

Ce vendredi, le procureur a notamment justifié sa réquisition par le risque de récidive de l'accusée, jugé maximal par les experts, mais aussi par son jeune âge. Il a également souligné que n'étant pas malade, il n'existe aucun médicament qui pourrait venir en aide à Dahbia Benkired.