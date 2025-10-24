Philippe de Villiers : «Je veux dire mon admiration à la famille de Lola qui s'est montrée digne aux yeux de tous les Français» 

Philippe de Villiers a salué le courage et la force de la famille de Lola, quelques heures après la condamnation de Dahbia Benkired, sa meurtrière, à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. «Je veux dire mon admiration à cette famille qui s'est montrée digne aux yeux de tous les Français», a lancé l'ancien ministre et auteur de «Populicide».