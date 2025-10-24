Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour pluie-inondation, ce samedi 25 octobre.

Une journée pluvieuse en perspective. Dans différentes régions de France métropolitaine, Météo-France a alerté quant aux risques liés à la pluie et aux inondations, ce samedi 25 octobre. Sept départements sont concernés.

Plus précisément, l'alerte jaune Météo-France concerne les départements suivants : la Savoie, la Haute-Savoie, le Cantal, la Corrèze, la Somme, le Pas-de-Calais et la Manche.

© Météo-France

La vigilance du prévisionniste national commencera dès la nuit du vendredi 24 au samedi 25 octobre et devrait se terminer dans la soirée suivante, aux alentours de 22h.

Plus globalement, ce samedi 25 octobre, la pluie devrait s'abattre sur une large majorité des départements de l'Hexagone. Le matin, les averses devraient se multiplier sur l'ensemble du territoire sauf dans le quart nord-ouest et sur le front méditerranéen. L'après-midi devrait laisser place à quelques éclaircies dans le centre du pays, même si la grisaille et les précipitations devraient perdurer.