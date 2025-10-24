Rilès : le rappeur s'est lancé un nouveau défi fou

Le rappeur Rilès s’est lancé le défi de créer 800 pochettes par heure de son nouvel album «The 25th Hour», sorti aujourd’hui. Un nouveau défi pour l’artiste habitué à réaliser des performances hors normes.

Il était 12h35 ce vendredi quand le chronomètre s’est mis en marche dans une galerie du centre de Paris pour marquer le point de départ d’une nouvelle performance du rappeur Rilès. Loin des séquences de promotion classiques qui voient défiler les artistes sur les plateaux de télé, Rilès a, lui, décidé de s’enfermer pendant 24h, sans boire, sans manger et sans dormir, pour créer à la chaîne des pochettes uniques de son nouvel album. L’artiste, dans un décor qui rappelle celui d’une usine, va répéter comme un robot, à la chaîne, le même geste : frapper de sa main, recouverte de peinture rouge, les pochettes de CD vierges qui défilent sur le tapis mécanique devant lui.

Objectif : créer 20.000 pochettes de son nouvel album. Elles seront les seules éditions physiques de «The 25th Hour» mises en vente. «C’est une connexion personnelle entre l’artiste, l’objet et la personne qui l’achètera», détaille l’artiste de 29 ans.

«Une quête personnelle, presque spirituelle»

Cette performance est inspirée par les «Tegata» des lutteurs de sumo japonais, l’empreinte de main qu’ils laissent en signature. «J’ai un peu une phobie du confort. Si j’ai pas un peu de peur et d’appréhension, c’est qu’il y a un truc qui ne va pas», confie Rilès pour expliquer sa démarche.

Rilès Kacimi a grandi à Rouen, bercé par le rap, et entretient le rêve de percer aux États-Unis, à l’image de Kanye West, Snoop Dogg ou Rosalia. «The 25th Hour», son troisième album, s’inscrit comme une extension du précédent, «Survival Mode», sorti en janvier 2025, dans lequel il parle de dépassement de soi, de persévérance, de survie. En février, il avait réalisé une performance tout aussi inédite en courant 24h sans s’arrêter, enfermé dans une pièce de verre, une scie mécanique dans le dos.

Pour le collaborateur de l’artiste, Augustin Charnet, la création de Rilès s’inscrit dans une «quête personnelle, presque spirituelle».