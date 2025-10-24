Toute l’actu en direct 24h/24
«Seulement «2% d'enfants d'ouvriers» : Gérald Darmanin veut diversifier l'origine sociale des élèves de l'école de la magistrature

Le ministre a exclu une potentielle suppression de l’ENM, arguant que cette dernière remplit «un rôle indispensable dans le fonctionnement de notre justice et de l'état de droit». [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dévoilé jeudi les premières pistes liées à la réforme de l’école de la magistrature attendue pour début 2026. Il a notamment souligné l’importance de «diversifier les profils sociologiques des élèves».

Le garde des Sceaux détaille les contours de la future réforme de l’école de la magistrature. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a affiché jeudi son intention de «moderniser» l’École nationale de la magistrature (ENM) malgré les «résistances au changement».

Un des principaux objectifs de la réforme, qu'il entend présenter début 2026, sera de «diversifier les profils sociologiques des élèves» de l'école, a écrit jeudi le ministre sur X. Gérald Darmanin se rend ce vendredi à Bordeaux (Gironde) pour visiter l’ENM, qui forme les juges et procureurs français.

Il a déploré le fait que l’école de la magistrature ne compte que «2% d'enfants d'ouvriers et un tiers d'élèves originaires de Paris et proche banlieue».

Le ministre a exclu une potentielle suppression de l’ENM, arguant que cette dernière remplit «un rôle indispensable dans le fonctionnement de notre justice et de l'état de droit (…) Elle doit comme toute institution d'élite se moderniser et s'adapter aux enjeux de notre temps», a-t-il encore dit, malgré «les résistances au changement».

La réforme aura également pour objectif d'«ouvrir la formation à l'étude de l'intelligence artificielle et au monde de l'entreprise» et de travailler sur «l'indispensable mobilité dans la carrière du magistrat», selon la publication relayée sur X.

