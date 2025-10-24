Sondage : 88% des Français en faveur de la perpétuité réelle pour les meurtriers d’enfants

Le verdict dans le procès de Dahbia Benkkired, jugée pour le meurtre de la jeune Lola en 2022, est attendu ce vendredi 24 octobre et la perpétuité dite réelle a été requise par le procureur. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, 88% des Français sont en faveur de ce type de condamnation pour les meurtriers d’enfants.

Une large majorité en faveur de la plus grande fermeté. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 paru ce vendredi 24 octobre, 88% des Français souhaitent que les meurtriers d’enfants soient condamnés à la perpétuité réelle aussi appelé incompressible.

La perpétuité dite réelle est une condamnation rare, qui ne s’applique que dans certains cas précis. Il s’agit d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sureté illimitée empêchant tout aménagement de peine. À ce jour, elle n'a été prononcée que quelques fois en France.

Dahbia Benkkired, jugée pour le meurtre de la jeune Lola en 2022, pourrait, dès ce vendredi, faire l'objet d'une telle condamnation. En effet, face à l’horreur de son crime, c’est cette peine qui a été requise par le parquet de Paris.

Concernant ce sondage réalisé par CNEWS, il faut noter que si 88% des Français sont en faveur de la mise en place de cette peine pour les meurtriers d’enfants, 5% y sont opposés et 7% n'ont pas d'avis.

une quasi-unanimité selon les âges

Dans le détail, femmes (88%) et hommes (87%) sont d'accord sur la question. Les femmes ne sont que 3% à rejeter l’idée et 8% à ne pas se prononcer contre 6% d’avis négatifs et 6% d’indécision pour leurs homologues masculins.

La proposition est très largement acceptée quelle que soit la catégorie d’âge des sondés. Toutefois, les 18-24 ans sont les plus sévères. Ils sont 93% à vouloir cette perpétuité (2% non et 5% d’indécis), contre 86% pour les 35-59 ans (4% non et 9% d’indécis) et 89% pour les 50-64 ans (4% de non et 7% d’indécis)

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 89% des CSP- (4% de non et 7% d’indécis) sont en faveur de l’instauration de cette perpétuité réelle pour les tueurs d’enfants, contre 88% pour les inactifs (4% de non et 7% d’indécis) et 86% pour les CSP+ (6% de non et 8% d’indécis).

Les électeurs écologistes sont les moins favorables

Sur le volet politique, la proposition d’instaurer la condamnation à la perpétuité réelle pour les meurtriers d’enfants est unanimement adoptée par l’ensemble des sondés, quelle que soit leur orientation. Toutefois, les sondés proches des Écologistes y sont les moins enclins.

Ils ne sont en effet que 70% à valider la proposition (15% de non et 12% d’indécis), contre 85% pour les insoumis (7% de non et 8% d’indécis) et 91% pour les socialistes (3% de non et 6% d’indécis).

A droite de l’échiquier politique, les sondés valident presque unanimement l’idée. Ils sont respectivement 98% pour les proches du Rassemblement national (1% de non et 1% d’indécis) et 91% pour ceux des Républicains (3% de non et 4% d’indécis).

Enfin, les sondés se réclamant du parti présidentiel Renaissance sont 83% à vouloir que la peine de perpétuité réelle soit appliquée pour les tueurs d’enfants (8% de non et 8% d’indécis).

* Sondage réalisé les 9 et 10 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.