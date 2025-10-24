Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée du samedi 25 octobre.

Après le passage de la tempête Benjamin, retour au calme ce samedi. Seuls trois départements sont placés en vigilance jaune pour les vents violents pour cette journée du 25 octobre.

Les départements concernés sont : la Manche, la Seine-Maritime et la Haute-Corse.

Les prévisionnistes ont précisé qu'un vent d'ouest prédomine sur les deux tiers nord du pays, avec des rafales comprises entre 40 et 60 km/h, pouvant atteindre 70 km/h sur le Massif central et les Vosges.

«En Corse, les rafales vont jusqu'à 70-90 km/h sur les caps et le relief. En soirée, le vent s'oriente au nord-ouest sur les côtes de Manche», a ajouté l'agence météorologique.

A noter que la Haute-Corse et la Seine-Maritime ont également été placées en vigilance jaune concernant les orages, tandis que la Manche est en vigilance jaune pour «pluie-inondations».