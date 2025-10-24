Vers la fin du permis de conduire à vie ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la réforme votée par le Parlement européen

Le Parlement européen a adopté mardi 21 octobre une réforme du permis de conduire. Fin du permis à vie, renforcement des échanges d'information entre Etats membres de l'UE ou encore changements concernant l'examen pratique, ce texte comprend de nombreuses nouveautés.

Le permis de conduire évolue. Les eurodéputés ont définitivement adopté ce mardi une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne. Elle risque de changer le quotidien des automobilistes sur bien des aspects.

L'un des premiers axes de travail des députés européens, comme rapporté par le socialiste italien Matteo Ricci, rapporteur du texte, concerne la sécurité routière. Pour veiller à abaisser le nombre de morts sur les routes, qui était de près de 20.000 en 2024 sur le continent, la réforme préconise notamment des règles plus strictes pour le renouvellement des permis.

40% des automobilistes frappés d'un retrait de permis à l'étranger restent impunis

En plus d'exigences accrues pour l'obtention du précieux document rose, le Parlement européen a sommé tous les membres de l'Union de favoriser le partage d'informations, pour éviter que les auteurs d'infractions routières graves à l'étranger n'échappent aux sanctions.

«Avec les nouvelles règles, quelqu'un qui perdra son permis dans un pays européen pour une infraction grave ne pourra plus conduire dans aucun autre Etat membre», a déclaré Matteo Ricci dans l'hémicycle.

L'institution européenne située à Strasbourg souligne notamment qu'à ce jour, près de 40% des automobilistes frappés d'un retrait ou suspension de permis dans un autre pays que celui où il a été émis restent impunis.

La fin du permis de conduire à vie

Pour ce faire, l'UE compte notamment sur une évolution du document en lui-même, dont la dématérialisation devrait être accélérée dans les prochaines années pour le rendre totalement numérique, accessible sur les téléphones portables. Les citoyens qui le souhaitent pourront néanmoins toujours obtenir un équivalent physique du document.

Parmi les autres nouveautés remarquées, l'hémicycle européen a notamment approuvé une nouvelle durée de validité de 15 ans maximum pour les permis voitures et motos. Il s'agit donc de la fin du permis de conduire à vie, cette évolution obligeant les automobilistes à se plier à une visite médicale au minimum toutes les 15 années pour conserver leur sésame.

Ce délai peut même être ramené à 10 ans dans les Etats où le permis sert aussi de pièce d'identité, comme en France. La durée de validité pourra en outre être réduite pour les conducteurs de plus de 65 ans.

En ce qui concerne l'examen du permis de conduire, il s'apprête également à subir plusieurs modifications. En effet, ne comportant pas assez de points touchant à la sécurité des usagers vulnérables, comme les piétons ou encore les cyclistes, il devrait accorder une plus grande partie de la notation à la gestion des angles morts ou l'ouverture des portières en toute sécurité. Les risques liés à l'usage du téléphone au volant seront également abordés plus en profondeur.