Aldi, Auchan, Grand Frais... Attention, des fromages à raclette de ces enseignes peuvent contenir des traces de listeria

De nombreux fromages à raclette sont actuellement rappelés à travers toute la France en raison d'un risque de présence de la bactérie listeria.

Prudence pour vos prochaines raclettes. Alors que le froid a pris place sur une grande partie du territoire en ce mois d'octobre, les premières raclettes ont sûrement été lancées dans de nombreux foyers français. Si vous avez acheté des paquets de fromage à raclette dernièrement, la prudence est de mise. En effet, RappelConso a mis en place trois procédures de rappel pour des raisons de sécurité.

En cause, «la présence de listeria monocytogenes». Cette bactérie est responsable de la listériose, «une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines», indique Rappel Conso.

@RappelConso

Ce paquet de la marque «Le Cavalier» vendu dans les magasins Aldi fait partie des produits rappelés.

#RappelProduit Raclette Nature - Le Classique Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Risque de présence de Listeria monocytogenes https://t.co/yiusPEg0wvpic.twitter.com/hwEbACrlxu — RappelConso (@RappelConso) October 24, 2025

Le même problème touche des fromages à raclette vendus dans des magasins Auchan et Grand Frais.

#RappelProduit Raclette Nature - Pouce Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Risque de présence de Listeria monocytogenes https://t.co/EYyh0FAloipic.twitter.com/brDUgtzMWE — RappelConso (@RappelConso) October 24, 2025

Si vous reconnaissez ces paquets, RappelConso vous demande de ne pas consommer le fromage et de le ramener au magasin pour vous faire rembourser.

La procédure de rappel prendra fin le 24 novembre prochain.