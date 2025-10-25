A la foire de Poussay (Vosges) en compagnie du président du RN, Jordan Bardella, Marine Le Pen a assuré que le parti à la flamme ne votera une taxe Zucman, même dans une version "allégée".

"Nous ne la soutiendrons que si elle correspond exactement à l'impôt sur la fortune financière que nous avons proposé, c'est-à-dire en retirant la résidence principale ou la résidence unique de cet impôt", explique Marine Le Pen. Si le texte "est rédigé tel que le PS veut le rédiger, on ne le soutiendra pas", souligne-t-elle.