Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour les crues concernant la journée du samedi 25 octobre.

L’accumulation des précipitations de la semaine pourrait entrainer localement des crues. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour les crues ce samedi 25 octobre.

Les départements concernés sont la Meuse et les Vosges.

Par ailleurs, quatre départements sont placés en vigilance jaune pour la pluie, deux départements sont visés par une alerte jaune pour les vents violents et un dernier en vigilance jaune pour les orages.

