Enlèvement de Rayan : quatre personnes, parmi lesquelles son père, mises en examen et écrouées

Le père de Rayan, 13 ans et diabétique, ainsi que trois proches ont été mis en examen et écroués pour l’enlèvement du garçon, retiré d’un foyer en Haute-Vienne. L’adolescent aurait été enlevé par son père pour le récupérer après avoir perdu sa garde.

Le père de Rayan, son oncle et sa tante ont été mis en examen par le parquet de Limoges pour «enlèvement en bande organisée» et «association de malfaiteurs en vue de commettre un crime». Une autre femme, identifiée grâce à l’alerte enlèvement, est poursuivie pour «enlèvement suivi d’une libération volontaire avant le 7e jour» et «association de malfaiteurs». Les quatre individus ont été placés en détention provisoire.

Rayan, 13 ans, avait été enlevé lundi soir du foyer «La Brégère» à Panazol, près de Limoges, où il était placé depuis août sur décision d’un juge des enfants. L’alerte enlèvement, diffusée mardi matin, précisait que l’adolescent souffrait d’un diabète sévère nécessitant des soins constants.

Une piste familiale confirmée

L’enquête menée par la police judiciaire de Limoges s’est rapidement orientée vers la famille. Selon plusieurs sources, le père, qui avait la garde de Rayan avant la mort de la mère, l’aurait perdue en raison de la lourdeur du traitement médical de son fils. Il aurait tenté de «le récupérer» par ses propres moyens.

Ramené au foyer mardi midi, Rayan a été hospitalisé en urgence. Son état a été jugé «sérieux» en raison d’une décompensation de son diabète, mais il est désormais «stabilisé», selon le parquet.