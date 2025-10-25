«Je suis au bout de tout» : une septuagénaire entame une grève de la faim en plein centre-ville de Nantes pour récupérer sa maison squattée

Alors que sa maison est squattée depuis février, Marie-Claude Cheval, 73 ans, entame son deuxième jour de grève de la faim ce samedi 25 octobre en plein centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique).

Sur la place Royale de Nantes, Marie-Claude Cheval, âgée de 73 ans, débute ce samedi sa deuxième journée de grève de la faim. Une action coup de poing qu’elle a entamée à la suite de la perte de son domicile, que son locataire s’est approprié.

Depuis février, un homme vit dans sa maison familiale située dans un quartier de Nantes (Loire-Atlantique). Suite à de nombreux impayés, l'homme s'est emparé de la propriété familiale au détriment de Marie-Claude Cheval.

Une situation désemparante

La septuagénaire vit dans un appartement situé à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes. En début d’année, elle avait été mise en contact avec l’homme grâce à une association de quartier qu’elle fréquentait.

En février, elle rédige alors un contrat de location afin que l’homme puisse vivre dans l’une des chambres de sa maison familiale, située dans le quartier du Breil. Il avait payé les deux premiers loyers, d’un montant de 450 euros, avant de ne régler que la moitié au cours de l’été.

Puis des comportements étranges auraient débuté, avant que Marie-Claude Cheval ne fasse appel à un serrurier. Le locataire aurait fini par «siliconer toutes les serrures de la maison». Ainsi, il entrerait et sortirait du domicile par la cuisine, qui possède un volet roulant, emportant avec lui la télécommande.

Une décision choc

Marie-Claude Cheval indique être «au bout du bout» au micro de CNEWS. «Je crois que j’ai déjà tout pleuré, confie-t-elle avant de voir ses yeux rougir, c’est mon seul recours».

À quelques jours du début de la trêve hivernale, qui prendra effet le 1er novembre, l’Herblinoise est désemparée. Souhaitant porter plainte, le commissariat d’Orvault a refusé de l’enregistrer, son locataire l’ayant devancée. En effet, il aurait déjà contacté le commissariat pour violation de domicile, que la retraitée justifie par l’entretien de son jardin, laissé à l’abandon.

«Je suis désespérée, je n’ai plus confiance en la justice. Je pensais vivre dans un pays où la loi nous protégeait, ce qui n’est pas le cas», a déploré au micro d’Eliot Deval dans L’Heure des Pros Week-End, la septuagénaire.

Pour l'heure, elle a indiqué avoir reçu le soutien de la mairie de Nantes, qui aurait rédigé plusieurs courriers au procureur de la République.