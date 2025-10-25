Le tribunal administratif de Marseille suspend l'annulation de la projection du film Sacré Cœur décidée par le maire

Alors que la Ville de Marseille avait fait le choix de déprogrammer le documentaire «Sacré-Cœur» seulement une heure avant sa diffusion au château de La Buzine mercredi 22 octobre, en évoquant le principe de laïcité, le tribunal administratif de Marseille a suspendu ce samedi la décision du maire.

La décision du maire de Marseille avait provoqué son lot de critiques. Mercredi 22 octobre, le château de La Buzine, ancienne propriété de Marcel Pagnol qui accueille dorénavant la «Maison des cinématographies de la Méditerranée», devait diffuser le documentaire «Sacré-Cœur».

Problème : une heure avant le début, la séance a été déprogrammée par la mairie évoquant une atteinte au principe de laïcité dans un lieu appartenant à la Ville.

Benoît Payan à propos de la diffusion du film Sacré Coeur au château de La Buzine à Marseille : «Il y a une décision de justice, elle est très claire, les choses vont être reprogrammées», dans #180MinutesInfoWEpic.twitter.com/0a4iWIX1XM — CNEWS (@CNEWS) October 25, 2025

Trois jours plus tard, le tribunal administratif de Marseille est revenu sur cette décision. «L'exécution de la décision du maire de Marseille annulant les projections du film «Sacré-Cœur» au cinéma du château de La Buzine est suspendue», a-t-il indiqué ce samedi dans un communiqué. Ajoutant qu'«il est enjoint au maire de Marseille d'autoriser la projection du film «Sacré-Cœur» au cinéma du château de La Buzine (...) jusqu'au 28 octobre 2025».

Invité de 180 Minutes Info Week-end de ce samedi, Benoît Payan a réagi au communiqué du tribunal administratif de Marseille. «Vous savez quand vous êtes maire et que les avocats et le service juridique vous disent si ça passe au château de La Buzine, on parle d'un équipement municipal, vous êtes dans l'illégalité. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas le chef de l'administration juridique de la Ville, je ne suis pas avocat. Je suis face à des professionnels. C'est allé au tribunal, la justice vient de dire que c'est légal, donc je m'en tiens à ce que dit la justice».

Une vive polémique

La décision de Benoît Payan avait été loin de faire l'unanimité. À commencer par Valérie Boyer, sénatrice LR, qui avait affirmé : «Marseille a accueilli le Pape mais le maire fait déprogrammer le film Sacré-Cœur au château de la Buzine au nom de la laïcité».

Le maire du 11e arrondissement - où se trouve le château de La Buzine - et du 12e arrondissement de Marseille, a également fait part de son incompréhension. «Je suis surpris que l'argument de la laïcité soit mis en avant pour justifier ladite annulation, alors qu'un film a une valeur culturelle, qui plus est dans un lieu culturel», avait écrit Sylvain Souvestre sur X.

Quelques semaines auparavant, les régies publicitaires de la RATP ainsi que celle de la SNCF avaient également censuré les affiches du film «Sacré-Cœur», les jugeant «trop confessionnelles et prosélytes».

Sorti en salle le 1er octobre, ce documentaire, réalisé par Steven Gunnell et sa compagne Sabrina Gunnell, évoque les mystères du Sacré Cœur de Jésus, en combinant reconstitutions historiques des apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle, avec des analyses et témoignages de religieux et de croyants.