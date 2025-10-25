Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Les concerts du chanteur Amir visés de nouveau par un appel au boycott de la part du collectif Urgence Palestine 

Amir a été découvert dans The Voice. [@Valery HACHE/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le chanteur franco-israélien Amir est de nouveau la cible de collectifs pro-palestiniens, qui appellent à boycotter son concert prévu ce samedi 25 octobre. 

Amir, de nouveau dans la tourmente. Le chanteur franco-israélien Amir Haddad fait une nouvelle fois l’objet de critiques de la part du collectif pro-palestinien Urgence Palestine, qui appelle à boycotter son concert prévu ce samedi 25 octobre à Orléans. 

Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le collectif accuse l’artiste d’être un «complice et soutien des génocidaires» et réclame «l’annulation du concert d’Amir Haddad». 

Sur Instagram, Urgence Palestine ajoute : «Le chanteur Amir, ancien soldat de l’armée israélienne, soutien de Tsahal et Magav, est programmé dans 28 salles en France entre le 23 octobre et le 18 décembre. Nous refusons que nos villes soient une vitrine pour la propagande colonialiste !»  

Amir n’a pas réagi aux appels du collectif Urgence Palestine et a maintenu l’ensemble de ses concerts. Toutefois, il est à noter que de nombreuses places restent disponibles pour ses représentations prévus jusqu’à la fin de l’année 2025.

Amir, cible d’un «déferlement de haine antisémite» 

Ce n’est pas la première fois que l’ancien candidat de The Voice est pris pour cible par des collectifs pro-palestiniens. Ces derniers avaient déjà mené une campagne de cyber-harcèlement à son encontre, lui reprochant notamment d’avoir effectué son service militaire dans l’armée israélienne (Tsahal), ainsi que d’avoir participé à «un événement dans la colonie illégale de Hébron en 2014» et à «une soirée de Tsahal organisée par Yoni Chetboun, figure du parti nationaliste d’extrême droite HaBayit HaYehudi». 

Cette campagne de haine a eu un impact direct sur sa carrière. L’été dernier, après l’annonce de sa participation à deux festivals, plusieurs collectifs, rejoints par La France insoumise, avaient demandé le retrait de sa programmation. À l’époque, la maison de disques du chanteur avait dénoncé un «déferlement de haine antisémite». 

En Belgique, les organisateurs des Francofolies de Spa avaient également affirmé avoir reçu de nombreux messages réclamant la déprogrammation d’Amir. Ils avaient toutefois maintenu sa venue, estimant que l’artiste était invité en tant que musicien, comme tous les autres. 

Sur le même sujet L'animateur Arthur menacé de mort : «En 2023, j’ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif» Lire

Amir n'est pas le seul artiste à être la cible d'antisémitisme. D'autres personnalités comme le présentateur Arthur en a également fait les frais. 

amir haddadAntisémitismePalestineboycottconcerts

À suivre aussi

Appel au boycott du concert d'Amir : «Aux yeux de ces dénonciateurs, tout Israélien, quel que soit son positionnement politique, est coupable», observe le politologue Arnaud Benedetti
Opposition d'élus à un concert d'Amir : «vouloir le stigmatiser pour le simple fait qu’il est franco-israélien, c’est une honte», martèle Elie Korchia
Eliot Deval : «Amir est le produit, pour une partie de la gauche radicale, de tous les maux dans la bande de Gaza»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités