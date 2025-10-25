Toute l’actu en direct 24h/24
Louis Sarkozy a annoncé la naissance de son fils sur les réseaux sociaux

Louis Sarkozy et son épouse Natali Husic annoncent la naissance de leur fils Sylla. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le fils de l’ancien président de la République a révélé, vendredi 24 octobre, la naissance de son premier enfant. Il porte un prénom particulièrement symbolique.

Un nouveau-né dans la famille Sarkozy. Le fils de l'ancien président Louis Sarkozy et son épouse Natali Husić-Sarkozy ont accueilli leur premier enfant.

C’est sur Instagram que le jeune homme de 28 ans a annoncé la bonne nouvelle, en partageant une photo de son épouse et de leur nouveau-né, prénommé Sylla. «Hier (jeudi 23 octobre), ma femme et moi nous sommes rapprochés de la vie éternelle : nous sommes devenus parents. Nous avons le bonheur de vous présenter notre fils», a écrit le candidat à la mairie de Menton.

Le choix du prénom n’a rien d’anodin. Comme il l’avait confié à Paris Match en septembre dernier, le couple avait déjà arrêté son choix sur Sylla : «Il fallait que ce soit un prénom romain. S’il y avait une connotation slave, c’est un plus. S’il y avait une connotation africaine, c’est un plus. Si c’est deux syllabes, il n’y a pas de surnom. C’est Sylla», expliquait alors Louis Sarkozy.

«Nicolas» en deuxième prénom

Si le prénom principal était déjà connu, le deuxième prénom, lui, a créé la surprise. En hommage à son grand-père, le petit Sylla porte comme deuxième prénom Nicolas. Un clin d’œil fort à l’ancien président de la République.

À travers ce choix, Louis Sarkozy a tenu à réaffirmer son attachement paternel. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé un vœu simple pour son fils : «Qu’il grandisse, à l’image de ses homonymes, avec force et sagesse.»
 

