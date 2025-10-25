Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Deux jours après le passage de la tempête Benjamin, le calme revient peu à peu sur l’ensemble du pays. Météo-France maintient toutefois un département en vigilance jaune pour risque d’orages ce samedi 25 octobre.

Le calme après la tempête ? Après quarante-huit heures passées à subir les conséquences de la tempête Benjamin, la météo se stabilise peu à peu sur l’ensemble du territoire.

Cependant, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pour risque d’orages ce samedi 25 octobre : la Corse-du-Sud.

©Météo France

Des milliers de foyers privés d’électricité

Les Français viennent de traverser une semaine mouvementée sur le plan météorologique. Après l’apparition d’une tornade dans le Val-d’Oise le 21 octobre dernier, c’est la tempête Benjamin qui a balayé l’Hexagone entre le mercredi 22 et le jeudi 23 octobre.

Des vents violents ont secoué le pays, donnant lieu à des images spectaculaires. Près de 38.000 foyers restent encore privés d’électricité.