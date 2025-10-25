Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour pluie-inondation, ce samedi 25 octobre.

Une journée pluvieuse en perspective. Dans différentes régions de France métropolitaine, Météo-France a alerté quant aux risques liés à la pluie et aux inondations, ce samedi 25 octobre. Deux départements sont concernés jusqu'à la fin de soirée.

Plus précisément, l'alerte jaune Météo-France concerne les départements suivants : la Savoie et la Haute-Savoie.

©Meteo-France

La vigilance du prévisionniste national a commencé dès la nuit de vendredi 24 à samedi 25 octobre. Après avoir été placés sous vigilance, les départements de Corrèze et du Cantal sont désormais sortis de toute vigilance particulière. La Savoie et la Haute-Savoie sont, elles, encore maintenues en vigilance jusqu'à 22h.

Après une journée de samedi marquée par la pluie dans de nombreuses régions françaises, le soleil devrait pointer le bout de son nez notamment dans le nord-ouest du pays. Les températures seront douces sur l'arc méditerranéen entre 16 et 20 °C.

