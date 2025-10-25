Qu’est-ce que la foire de Poussay, où se déplacent Marine Le Pen et Jordan Bardella ce samedi ?

Marine Le Pen et Jordan Bardella se rendent ce samedi 25 octobre à la foire de Poussay dans les Vosges. Un rendez-vous annuel remontant à la fin du XVIe siècle. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce rassemblement agricole.

Une foire historique. La foire de Poussay dans les Vosges se tient ces 25 et 26 octobre. Un rendez-vous agricole incontournable auquel se rendent ce samedi Marine Le Pen et Jordan Bardella.

La foire de Poussay trouve son origine dans une ordonnance prise en 1598 par le duc Charles III de Lorraine, qui permettait la tenue de cette foire au lendemain des fêtes de Saint-Jude et Saint-Simon.

Le bétail sauve la foire

Selon cette ordonnance, la foire de Poussay 2025 est la 427e édition. C’est l’activité commerçante liée aux drapiers et aux tanneurs de la région que la foire a vu le jour.

Contrairement à de très nombreuses foires, la foire de Poussay a su se maintenir à travers les siècles. Cette longévité est notamment due à l’intégration rapide du bétail, particulièrement le cheval, animal emblématique des tanneurs.

Aujourd’hui, la foire de Poussay rassemble des exposants venus des quatre coins du pays. On y retrouve du matériel agricole mais aussi des produits du territoire et un marché aux bestiaux.

Ce rendez-vous est devenu un incontournable pour le Rassemblement national. Marine Le Pen s'y était rendue en 2021 tandis que Jordan Bardella y est allé tous les ans depuis 2022.

C'est la première fois que les deux têtes d'affiche du parti seront ensemble à cet événement.