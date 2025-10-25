Sept interpellations après une tentative de meurtre dans le Vieux-Nice ce samedi

A la suite d'une tentative de meurtre à l'arme blanche dans le Vieux-Nice, sept personnes ont été interpellées par des policiers de la BAC. La victime souffre de multiples blessures mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Dans la nuit du vendredi 24 octobre, une violente agression s’est produite dans le Vieux-Nice, a appris Nice-Matin de source policière. Selon les premiers éléments, un homme de 26 ans a été grièvement blessé au thorax. Il présente de multiples plaies, notamment au cou et au torse. Pris en charge par le Samu, son pronostic vital ne serait pas engagé.

Les faits se sont déroulés vers 2h40 du matin, à l’angle des rues Benoît-Bunico et de la Préfecture, a confirmé le procureur Damien Martinelli. Les circonstances précises de l’agression demeurent pour l’heure inconnues.

Je condamne avec la plus grande fermeté la violente agression survenue dans le Vieux-Nice. Prompt rétablissement à la victime. Je salue le professionnalisme et la réactivité de nos policiers, qui ont permis l’interpellation rapide de plusieurs suspects. La réponse judiciaire doit… — Christian Estrosi (@cestrosi) October 25, 2025

Christian Estrosi, maire Horizons de Nice, a condamné «avec la plus grande fermeté la violente agression survenue dans le Vieux-Nice». Selon lui, «la réponse judiciaire doit être extrêmement ferme face à un acte si violent».

Sept suspects interpellés

Sept personnes âgées de 17 à 20 ans ont été interpellées peu après les faits. Certaines ont été arrêtées avenue de la République par la brigade anticriminalité et un maître-chien. Lors des contrôles, les policiers ont découvert un couteau dissimulé dans le pantalon de l’un d’eux, un autre dans une sacoche. Tous dégageaient une forte odeur de gaz lacrymogène, laissant supposer qu’ils avaient pu être aspergés d’une bombe de défense.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre, a confirmé le procureur de Nice.