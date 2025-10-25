Tentative de viol dans le RER C : l'agresseur présumé interpellé et placé en garde à vue

Alors qu'une jeune femme de 26 ans a été victime d'une tentative de viol mercredi 15 octobre dans une rame du RER C, son agresseur présumé a été interpellé vendredi soir et placé en garde à vue.

L'auteur présumé arrêté. Une jeune Brésilienne avait été victime d'une tentative de viol le 15 octobre dans une rame du RER C entre la gare de Choisy-le-Roi et celle de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

L'agresseur présumé de la jeune femme de 26 ans a été interpellé ce vendredi soir, aux alentours de 20h à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, par les policiers de la brigade des réseaux franciliens. Le parquet de Créteil a confirmé à CNEWS qu'une garde à vue était en cours dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative de viol, et confiée à la sûreté régionale des transports.

Au moment de son interpellation, l'homme n'avait aucun document d'identité sur lui, mais a assuré avoir 26 ans et être de nationalité égyptienne.

«Il a baissé mon pantalon et a commencé les violences»

La scène filmée était devenue virale sur les réseaux. La victime, qui porte deux pansements au visage, a pris la parole. «Je me suis levée car j'ai senti que j'allais me faire agresser. [À ce moment-là], il a baissé mon pantalon et commencé les violences. Il a tapé mon visage, m'a serrée, étranglée le cou. Il a voulu m'étrangler, ça, c'est la vérité», a témoigné Jhordana, sur les réseaux sociaux.

Elle a ajouté : «Il a commencé à m'embrasser mais je ne répondais pas. Alors, il m'a mordu la bouche, j'ai la lèvre coupée à un endroit. J'ai aussi des blessures des coups que j'ai reçus. Mais, à ce moment-là, l'unique réaction que j'aie eue, c'était de crier au secours».

L'intervention d'une autre passagère, directrice d'école, a permis de faire fuir l'agresseur qu'elle filmait. «Je vous ai demandé de rester là-bas. Vous restez là !», avait-elle ordonné.