Un spectacle interdit de Dieudonné interrompu par la gendarmerie en Loire-Atlantique

Comme il y a une quinzaine de jours et en juillet, un spectacle du polémiste Dieudonné a été interrompu par les gendarmes à Vieillevigne, dans la Loire-Atlantique. Entre 150 et 200 personnes étaient présentes, elles ont été évacuées ce vendredi, à 22h.

Les représentations se suivent et se ressemblent pour Dieudonné. Plusieurs fois condamné, le polémiste se tenait vendredi soir à Vieillevigne, en Loire-Atlantique, pour un spectacle. Mais la gendarmerie est intervenue pour l'interrompre.

C'est en raison des condamnations de Dieudonné Mbala Mbala, pour «propos à caractère antisémite et incitant à la haine raciale» mais aussi «pour les conséquences de ses propos sur l'ordre public», que la préfecture avait interdit la tenue de ce spectacle dès jeudi.

Entre 150 et 200 personnes étaient présentes dans un hangar dans la commune de Vieillevigne, située à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes. Selon une source au sein de la gendarmerie, l'évacuation s'est achevée à 22h et s'est déroulée sans incident.

un autre spectacle interrompu il y a quinze jours

Il y a tout juste une quinzaine de jours, les gendarmes avaient interrompu la représentation d'un spectacle de Dieudonné à Hérin, dans le Nord. Il s'était produit en plein air sur le terrain de la brasserie Bonne Bière, et après 45 minutes de spectacle, les autorités étaient intervenues.

La préfecture du Nord avait justifié l'intervention de la police en raison d'un arrêté d'interdiction. La préfecture avait insisté sur la récurrence des «propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes» durant les représentations de Dieudonné, susceptibles de troubler l'ordre public.

Selon l'arrêté, ses déclarations peuvent participer «à la radicalisation d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites à la suite de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023».

Cet été, un autre spectacle du polémiste français multi-condamné avait également été interrompu à Lestrem, dans le Pas-de-Calais, par les gendarmes, qui lui avaient notifié sur place un arrêté préfectoral interdisant la représentation.

Le polémiste, expulsé en 2017 de son théâtre parisien le Théâtre de la Main d'Or, est devenu persona non grata et se produit désormais, entre autres lieux, dans un bus itinérant.