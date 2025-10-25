Véhicule électrique : cette prime qui pourrait être supprimée dès le 1er janvier 2026

Le projet de loi de finances prévoit la suppression du crédit d’impôt de 500 euros accordé jusqu’à présent pour l'installation d'une borne de recharge domestique.

Une aide bientôt supprimée. Actuellement, l’installation d’une borne de recharge domestique bénéficiait d’un abattement fiscal, un coup de pouce de 500 euros visant à encourager l’électrification du parc automobile et l’essor de la recharge à domicile.

Mais avec le projet de loi de finances et le déficit budgétaire de la France, ce crédit d'impôt pourrait bien disparaître à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure, créée en 2021, pourrait permettre au gouvernement d'économiser près de 23 millions d'euros.

Le coût d’achat et de pose d’une borne à domicile se situe déjà entre 500 euros et 2.500 euros, selon les configurations et le matériel.

Cette modification inquiète les professionnels du secteur : elle pourrait freiner l’adoption des dispositifs de recharge à domicile, pourtant jugés essentiels à la transition vers la mobilité électrique.

Un coup de frein à la mobilité électrique

La recharge à domicile reste un point fort pour les propriétaires de véhicules électriques, tant pour le confort que pour le coût au kilomètre. Si l’avantage fiscal disparaît, l’écart entre le coût de la recharge à domicile et celui sur borne publique ou autoroutière risque de se creuser encore davantage. Pour que la voiture électrique reste compétitive sur le plan économique, l’accès à une borne à domicile est un élément clé.

La France s'est engagée à installer plus de 7 millions de points de recharge sur l'ensemble du territoire d'ici à 2030. Actuellement, seuls 2,5 millions ont déjà été mis en place. Mais seulement 160.000 d'entre eux sont ouverts au public avec pour objectif 400.000 dans cinq ans.