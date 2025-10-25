Toute l’actu en direct 24h/24
Vent : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Pour la journée du dimanche 26 octobre, Météo-France a placé deux départements du sud de l’Hexagone en vigilance jaune pour vents violents. 

Prudence. A l’heure où l’Hexagone profite d’une accalmie après le passage de la tempête Benjamin, la météo risque d’être un peu agitée, ou plutôt venteuse, ce dimanche 26 octobre sur une partie du sud de la France. 

C’est pour cette raison que Météo-France a placé la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance jaune pour «vents violents». 

Dans son bulletin de 16h, l’institut national de météorologie explique qu’«en Corse, le vent souffle fort, entre 80 et 100 km/h, il peut atteindre 110 à 130 km/h sur les caps et le relief, il faiblit en soirée».

Sur le reste de l’Hexagone, «des éclaircies sont possibles par moments, mais dans l'ensemble le ciel est assez nuageux avec des averses, plus fréquentes de la Normandie vers la frontière belge».

Un épisode venteux est tout de même prévu près de la Manche, où «les rafales atteignent 70 à 80 km/h en fin de journée». «Mistral et tramontane se mettent en place dans le Sud-Est, avec des rafales entre 60/80 km/h, voire 90 km/h pour le mistral dans le Var», ajoute aussi Météo-France.

