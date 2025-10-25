Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée du samedi 25 octobre.

Après le passage de la tempête Benjamin, retour au calme ce samedi. Seuls deux départements sont placés en vigilance jaune pour les vents violents pour cette journée du 25 octobre.

@Météo-France

Les départements concernés sont : la Seine-Maritime et la Haute-Corse.

Les prévisionnistes ont précisé qu'un vent d'ouest prédomine sur les deux tiers nord du pays, avec des rafales comprises entre 40 et 60 km/h, pouvant atteindre 70 km/h sur le Massif central et les Vosges.

«En Corse, les rafales vont jusqu'à 70-90 km/h sur les caps et le relief.», a ajouté l'agence météorologique. La vigilance jaune a été mise en place à 6 heures et devrait prendre fin aux alentours de 15 heures.

A noter que la Haute-Corse a également été placée en vigilance jaune concernant les orages.