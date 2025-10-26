«C'était un enfer» : les habitants de Châteauneuf-Grasse soulagés par la fermeture d'un centre d'accueil pour migrants

Un centre d'accueil pour migrants devrait bientôt fermer ses portes à Châteauneuf-Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Pour cela, la mairie de la commune, qui dénonce de nombreuses incivilités, souhaite racheter les murs de l’établissement pour en changer l’activité.

Un soulagement pour les habitants de Châteauneuf-Grasse. Après trois ans d’attente et de recherche, la mairie de cette commune des Alpes-Maritimes devrait pouvoir racheter les murs d’un centre d’accueil pour migrants d'ici à la fin de l’année. Une fois propriétaire, elle pourra dédier le lieu à une autre activité. L’association actuelle qui en bénéficie a été informée.

Des nuisances publiques

Selon le maire de Châteauneuf-Grasse, c’était la seule issue envisageable. «J’ai depuis plusieurs années cherché des solutions. Et la solution est, en étant propriétaire, de faire un autre projet sur le site», a assuré Emmanuel Delmotte à notre micro.

Pour l’élu, «il a existé depuis trois ans tous les types de nuisance publique, que ce soit sonore, les déchets ou des altercations avec les voisins». Les habitants s’étaient déjà mobilisés et des rassemblements ont été organisés en juin dernier.

Une pétition lancée contre le centre de migrants

Dans ce village de près de 3.700 habitants, une pétition a recueilli plus de 3.000 signatures. Ils dénoncent des incivilités liées à ce centre d’accueil. «Ça a été des insultes, des points de deal, des bagarres, des interventions de la gendarmerie et des pompiers blessés. Ça a été un enfer pour les gens qui habitent autour, ça perturbe leur vie et ils ont le droit à la sécurité, ils travaillent pour ça», a dénoncé Cyril Malbert, à l’initiative de la pétition contre le centre de migrants.

En parallèle, deux perquisitions ont été menées dans l’établissement ces derniers jours. La dernière a permis de saisir plus de 1.000 euros en liquide, un taser, une bouteille de protoxyde et des stupéfiants. Une opération demandée par le parquet de Grasse.