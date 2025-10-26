Corse : le corps d'un homme repêché dans la baie de Calvi

Dans la baie de Calvi en Corse, un corps a été retrouvé ce dimanche 26 octobre. La victime serait âgée d'une quarantaine d'années, selon les premières informations.

Une découverte, mais des circonstances encore floues. Ce dimanche 26 octobre en fin de matinée, le corps d'un homme a été repêché dans la baie de Calvi, située dans le département de la Haute-Corse.

Aperçu par les plaisanciers, le corps a ensuite été ramené au port afin d'être repêché. «Les plaisanciers ont repéré un corps flotté au niveau du quai de la Tour de sel à Calvi et ont contacté le Service d'incendie et de secours de Haute-Corse qui a sorti le corps de l'eau et constaté le décès de la victime, âgée d'une quarantaine d'années», a expliqué la préfecture de Méditerranée.

Une enquête ouverte

Dès que l'alerte a été donnée, les secours, les forces de l'ordre et le maire de Calvi se sont rendus sur les lieux, afin de débuter les investigations.

Selon les premières informations rapportées par Corse-matin, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de Haute-Corse a relevé un choc au niveau du front. En revanche, pour l'heure, l'origine du décès est encore inconnue.

C'est ainsi que le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre a ouvert une enquête pour «recherches des causes de la mort». Les investigations ont été confiées à la brigade de gendarmerie de Calvi.