Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«On craint l'utilisation future de l'IA par les terroristes afin de détecter, sur les réseaux sociaux, les internautes susceptibles d'être recrutés», alerte Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On craint l'utilisation future de l'IA par les terroristes afin de détecter, sur les réseaux sociaux, les internautes susceptibles d'être recrutés», a alerté le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce dimanche sur CNEWS, au sujet d'un rapport du Conseil de l'Europe sur l'adaptation des groupes terroristes aux nouvelles technologies.

Terrorismeintelligence artificielleRéseaux sociaux

À suivre aussi

Meurtre du chrétien irakien Ashur Sarnaya à Lyon : les cinq personnes placées en garde à vue relâchées sans poursuites
«L’islamisme a pénétré dans les consciences via l’antisémitisme et s’est répandu dans la jeunesse non musulmane», souligne le professeur Didier Lemaire
Hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard : une minute de silence observée dans les collèges et lycées ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités