«On craint l'utilisation future de l'IA par les terroristes afin de détecter, sur les réseaux sociaux, les internautes susceptibles d'être recrutés», alerte Claude Moniquet

«On craint l'utilisation future de l'IA par les terroristes afin de détecter, sur les réseaux sociaux, les internautes susceptibles d'être recrutés», a alerté le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce dimanche sur CNEWS, au sujet d'un rapport du Conseil de l'Europe sur l'adaptation des groupes terroristes aux nouvelles technologies.