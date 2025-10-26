Crues : voici le seul département en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé un département en vigilance jaune pour les crues concernant la journée du dimanche 26 octobre.

La prudence est de rigueur. Le département du Puy-de-Dôme est placé depuis samedi soir en vigilance jaune pour risque de crues sur le tronçon de la Sioule amont, selon le dernier bulletin publié par Vigicrues dans la nuit du 25 au 26 octobre.

© Météo-France

Les fortes averses qui ont traversé le Massif central ont entraîné une hausse rapide des niveaux d’eau sur ce secteur. Les précipitations parfois soutenues enregistrées samedi ont provoqué une réaction notable du bassin versant de la Sioule, notamment en amont du département.

Selon Vigicrues, la montée des eaux devrait se poursuivre dans la nuit de samedi à dimanche, avant une stabilisation progressive dans la journée. Si la crue attendue reste d’ampleur modérée, des débordements localisés pourraient se produire dans les zones les plus exposées.

Les autorités appellent les habitants à la prudence, en particulier près des cours d’eau et des passages à gué. La circulation pourrait être temporairement perturbée sur certaines routes inondables. La vigilance jaune signifie que la situation ne présente pas de danger majeur immédiat, mais qu’elle mérite une attention particulière, particulièrement dans les communes riveraines.

Les bons réflexes à adopter

Vigicrues recommande de se tenir informé de l’évolution de la situation sur son site officiel et auprès des autorités locales. Il est également conseillé d’éviter les activités nautiques, de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement, et de rester attentif aux consignes diffusées en temps réel.

La vigilance jaune reste en vigueur pour les prochaines heures sur le tronçon concerné. Le service de prévision des crues continue de suivre l’évolution de la Sioule et publiera une nouvelle mise à jour si la situation venait à se dégrader.