Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce lundi

En raison des intempéries, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «crues», pour la journée du lundi 27 octobre.

Alors qu'un seul département, le Puy-de-Dôme, avait été placé en vigilance jaune pour les crues ce dimanche, les précipitations observées depuis le début de la semaine vont s'intensifier dans la nuit de dimanche à lundi.

Des perturbations pluvieuses balayent le pays, et ce dimanche, elles suivent un flux de nord-ouest. En réaction à ces précipitations, les départements du Doubs et du territoire de Belfort ont été placés en vigilance jaune lundi 27 octobre pour risque de crues, selon le dernier bulletin publié par Vigicrues.

Un département placé en vigilance jaune signifie que la situation ne présente pas de danger majeur immédiat, En revanche, elle mérite une attention particulière.

© Météo-France

Ces fortes averses provoqueront une hausse du niveau de la Savoureuse. La hausse des niveaux de la rivière est susceptible de générer des débordements et dommages localisés à partir de dimanche soir.

Un appel à la prudence est donc fait par les autorités, notamment près des cours d’eau. Si vous prenez la voiture, restez vigilant, la circulation pourrait être temporairement perturbée sur certaines routes inondables.

Quels réflexes à adopter ?

Si vous vous situez dans le Doubs ou le territoire de Belfort, il est fortement recommandé de suivre assez régulièrement l'évolution de la situation. Par précaution, il est recommandé de reporter les activités nautiques et d'éviter de s'engager sur une route inondée.

Par ailleurs, lundi 27 octobre, cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents.