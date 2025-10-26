«La Souterraine» : quelle est cette chambre forte réputée inviolable où ont été transférées certaines œuvres du Louvre ? (vidéo)

Après le cambriolage survenu au Louvre le 19 octobre, certaines pièces du musée ont été transférées dans «la Souterraine», une chambre forte ultra-sécurisée de la Banque de France, au cœur de la capitale.

A 27 mètres de profondeur, sous les pieds des Parisiens, la Souterraine veille sur les réserves d'or du pays... mais pas que. Depuis vendredi dernier, cinq jours après le spectaculaire cambriolage du Louvre, cette chambre forte de la Banque de France renferme aussi une partie de la collection des bijoux non volés du musée et certaines autres pièces précieuses.

D'après les informations du Figaro, le transport a été assuré par la Compagnie des transferts, escortes et de protection (Cotep), un service spécialisé de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC).

L'opération a été placée sous escorte motorisée et lourdement sécurisée, même s'il n'y avait que quelques centaines de mètres à parcourir. La Banque de France, située rue Croix des Petits Champs, dans le 1er arrondissement parisien, est en effet à deux pas du Louvre.

Le détail des objets transférés n'a pas été communiqué mais, selon RTL, il s'agirait à la fois de bijoux de la Couronne exposés dans la galerie d'Apollon du Louvre et d'autres pièces visibles ailleurs dans le musée.

Leur transport jusqu'à la Souterraine a été décidé dans l'attente des conclusions de l'enquête liée au cambriolage et, surtout, dans l'attente d'une évaluation complète du système de sécurité du Louvre.

D'une superficie de plus de 10.000 m2 et dotée d'une hauteur sous-plafond de 2,80 mètres, cette chambre forte ultra-sécurisée est située au troisième sous-sol de la Banque de France, gardée par moult portes blindées, verrous et murs mobiles.

Les précieux carnets de Léonard de Vinci

La quasi-totalité des réserves d'or de la France y est entreposée depuis 1927 et la Souterraine conserve même de l'or de pays étrangers. En dehors des banques centrales américaine et anglaise, la Banque de France est la seule à le faire.

Elle abrite aussi d'autres trésors, comme les carnets de Léonard de Vinci, dont la valeur a été estimée à plus de 600 millions d'euros.

Ce dédale de couloirs et de coffres-forts n'est accessible qu'à une poignée de personnes et même ces heureux élus ont interdiction d'y entrer seuls. Les règles de la Souterraine imposent d'être toujours au moins deux, pour que l'un surveille l'autre.