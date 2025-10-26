Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Si la météo sera relativement clémente ce lundi 27 octobre, Météo-France a tout de même placé neuf départements en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations.

La pluie s’invite ce lundi 27 octobre sur la façade est du pays. Si les précipitations devraient s’atténuer dans la journée pour laisser place à quelques éclaircies, Météo-France a tout de même placé neuf départements en vigilance jaune «pluie-inondation».

Les départements concernés sont la Haute-Marne, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, l’Ain, la Haute-Savoie et la Savoie.

@Météo-France

À noter que le Territoire de Belfort et le Doubs sont également placés en vigilance jaune vents violents, tandis que la Savoie et la Haute-Savoie le sont pour neige et verglas.