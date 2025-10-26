Tentative de viol dans le RER C : ce que l'on sait de Marguerite, la courageuse passagère qui a empêché le pire

Le 16 octobre dernier, une jeune femme brésilienne de 26 ans a été agressée sexuellement par un homme dans une rame du RER C, dans le Val-de-Marne. Elle a pu s’échapper grâce à l’intervention courageuse d’une passagère prénommée Marguerite.

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a glacé les internautes. La scène aurait pu être bien plus dramatique sans l’intervention de Marguerite. Samedi 16 octobre, alors que la rame du RER est quasiment vide, une passagère brésilienne de 26 ans est prise pour cible par un jeune homme. Profitant de l’absence de témoins, il la plaque, la violente et tente de la violer.

Alertée par les cris, une autre passagère réagit. En voyant la femme se débattre, Marguerite sort son téléphone et filme la scène, alors que la victime parvient à s’extraire de l’emprise de son agresseur. «C’est vrai que j’ai entendu les cris, elle se débattait, lui la coinçait. Il était complètement couché sur elle, en train de l’agresser», raconte-t-elle à France Télévisions.

Marguerite interpelle alors l’agresseur et lui demande de ne pas s’approcher. «Il voulait vraiment revenir et continuer à agresser la pauvre jeune fille», poursuit-elle. L’homme finit par descendre au premier arrêt en courant, tandis que Marguerite continue de filmer. Son sang-froid a sans doute permis de sauver la jeune femme, qui a ensuite raconté avoir été mordue, griffée et frappée avant de subir une tentative de viol.

Une directrice d’école engagée dans le social

Son courage, Marguerite le doit a un parcours de vie singulier. Directrice d’une école privée dans le Val-d’Oise, elle a connu une jeunesse marquée par la pauvreté en Haïti, comme elle le racontait en 2021 à La 1ère. Arrivée en France au milieu des années 1980, elle doit s’adapter à un pays dont elle ne parle pas la langue, n’ayant alors que le créole.

Les années passant, Marguerite s’investit dans sa paroisse, où elle découvre le monde de la rue. «C’est là que m’est venue l’idée du centre social Le Refuge, où on héberge les personnes dans un lieu où elles ont leur propre chambre. Elles partagent seulement la cuisine et la salle de bain», expliquait-elle. Depuis 2017, elle préside un centre d’hébergement d’urgence. «Je coordonne des structures où l’accueil, l’écoute et la transmission sont au cœur de chaque action», décrit-elle sur sa page LinkedIn.

Un parcours qui, selon elle, l’a aidée à faire face à la situation critique dans le RER C :

«J’ai des centres d’hébergement d’urgence pour les personnes à la rue. J’ai l’habitude des gros bras, des personnes un peu violentes, parfois alcoolisées. Si vous leur montrez que vous avez peur, c’est fini. Ça aurait pu très, très mal finir pour la jeune fille», confie-t-elle à France Télévisions.

Une reconnaissance de la région

La jeune femme brésilienne agressée a tenu à remercier Marguerite sur les réseaux sociaux. «À ce moment-là, ma seule réaction a été de crier à l’aide, même si je savais qu’il n’y avait personne. Mais grâce à Dieu, une femme est apparue et m’a aidée dans mon moment de désespoir», déclare Jhordana. Une semaine après les faits, la victime présente encore des traces de ses blessures.

Bravo et total respect à Marguerite pour sa bravoure ! La région lui décernera la médaille de l'Île-de-France.

Si vous êtes témoin ou victime d’agression, les numéros d'appel 3117 ou SMS 31177 sont là pour une intervention rapide des forces de sécurité. Alertez ! https://t.co/9nFDsjKFeN — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 26, 2025

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a tenu à saluer le courage de Marguerite dimanche 26 octobre : «Bravo et total respect à Marguerite pour sa bravoure ! La région lui décernera la médaille de l’Île-de-France», a-t-elle annoncé sur X. Une distinction honorifique qui récompense les personnes ayant porté secours à autrui.

Une semaine après la tentative de viol et la diffusion de la vidéo, un homme a été interpellé. Une garde à vue est en cours dans cette affaire, et l’interpellation a eu lieu le 24 octobre ont indiqué les services du procureur de la République du Val-de-Marne.