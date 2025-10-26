Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Pour la journée du lundi 27 octobre, Météo-France a placé 5 départements français, principalement de l’Est, en vigilance jaune pour «vents violents».

De fortes rafales sont attendues. Après une accalmie ce dimanche 26 octobre, la météo devrait s’agiter dès ce lundi 27 octobre, notamment sur le côté Est de la France. C’est pour cette raison que Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour «vents violents».

Cette alerte concerne notamment le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, le Doubs, le Var ainsi que la Haute-Corse.

©Meteo-France

Dans son bulletin de ce dimanche, Météo-France explique qu’une nouvelle perturbation doit toucher l’Hexagone ce lundi, apportant «un temps couvert et pluvieux», ajoutant que le vent d’ouest se renforcera sur «une bonne partie des régions».

«Sur la moitié nord et le Massif central, il souffle en rafales entre 50 et 70 km/h, il est plus fort sur le pourtour méditerranéen, avec tramontane et mistral jusqu'à 70 à 90 km/h, voire 100 km/h sur le Var, mais il se renforce surtout en Corse avec des rafales entre 80 et 100 km/h dès le matin, plus de 100 km/h sur les caps et le relief l'après-midi», a précisé Météo-France.