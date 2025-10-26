«Je déplore vivement la divulgation précipitée de cet élément par des personnes informées, sans considération pour l’enquête», regrette la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué reçu par CNEWS, concernant le placement en garde à vue des deux braqueurs.
«Cette révélation ne peut que nuire aux efforts d’investigation de la centaine d’enquêteurs mobilisés, dans la recherche tant des bijoux volés que de l’ensemble des malfaiteurs. Il est trop tôt pour apporter quelque précision que ce soit», poursuit-elle, indiquant qu’elle communiquera «des éléments complémentaires à l’issue de cette phase de garde à vue».
Pour l'instant, les bijoux n'ont pas été retrouvés. Le risque est que les diamants et pierres précieuses qui ornent les parures soient dessertis et que les bijoux soient fondus.
"Les voleurs, on finit toujours par les retrouver. Ça semble être du grand banditisme, on verra", a considéré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, se disant "inquiet pour les bijoux", dans un entretien publié dans la Tribune Dimanche.
Selon le ministre de l'Intérieur, cela «n’aurait rien changé» au vol des huit bijoux de la couronne de France, estimés à 88 millions d’euros.
Neuf bijoux d’une valeur «inestimable» ont été dérobés dimanche 19 octobre au musée du Louvre à Paris. L’un d’entre eux, la couronne de l’impératrice Eugénie, a été retrouvé, tandis que les huit autres sont encore recherchés.
Selon une source policière à CNEWS, l'un des deux suspects a été interpellé vers 22 heures, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, alors qu’il tentait de quitter le territoire vers l'Algérie. Le second a été arrêté peu après en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, alors qu'il s'apprêtait de partir pour le Mali.
Une semaine de traque aura suffit à démanteler une partie de l'équipe qui a cambriolé le musée du Louvre dimanche dernier. Selon une source policière à CNEWS, deux suspects ont été interpellés ce samedi soir et placés en garde à vue dans le cadre des investigations ouvertes pour «vol en bande organisée» et «association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime», pilotées par la brigade de répression du banditisme de Paris (BRB) et l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).