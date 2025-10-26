La procureure de Paris déplore une «divulgation précipitée» de l’information sur les interpellations

«Je déplore vivement la divulgation précipitée de cet élément par des personnes informées, sans considération pour l’enquête», regrette la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué reçu par CNEWS, concernant le placement en garde à vue des deux braqueurs.

«Cette révélation ne peut que nuire aux efforts d’investigation de la centaine d’enquêteurs mobilisés, dans la recherche tant des bijoux volés que de l’ensemble des malfaiteurs. Il est trop tôt pour apporter quelque précision que ce soit», poursuit-elle, indiquant qu’elle communiquera «des éléments complémentaires à l’issue de cette phase de garde à vue».