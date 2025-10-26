Vol au Louvre : Laurent Nuñez «opposé» à l'installation d'un commissariat au sein du musée

Une semaine après le cambriolage spectaculaire du Louvre, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est dit «opposé» à l’installation d’un commissariat au sein du musée. Selon lui, cela «n’aurait rien changé» au vol des huit bijoux de la couronne de France, estimés à 88 millions d’euros.

Le débat autour de la sécurisation du Louvre ne faiblit pas. Dans un entretien à paraître dans La Tribune Dimanche, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est dit «opposé» à l’installation d’un commissariat au sein du musée. Cette demande avait été faite par Laurence des Cars après le vol spectaculaire de bijoux patrimoniaux.

La présidente-directrice du Louvre, auditionnée mercredi devant la commission de la culture du Sénat, avait dit souhaiter «solliciter le ministère de l'Intérieur pour étudier si l'installation d'un commissariat de police au sein du musée serait envisageable».

«Le commissariat actuel est juste à côté du Louvre»

«J’y suis opposé», a alors répondu Laurent Nuñez. Selon le ministre de l’Intérieur, «si on commence par le Louvre, on va en mettre partout». «Le commissariat actuel est juste à côté du Louvre. Dès qu'il y a eu l'alerte, en trois minutes, les policiers étaient là», a-t-il souligné.

Pour rappel, dans la matinée du dimanche 19 octobre, deux malfaiteurs se sont hissés à l'aide d'une nacelle au niveau de la galerie d'Apollon située au Louvre. Les cambrioleurs ont brisé une fenêtre avant de dérober huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d’euros. Ils se sont ensuite enfuis à bord de puissants scooters conduits par deux autres individus. Le cambriolage spectaculaire aura duré en tout sept à huit minutes.

Depuis, le vol a soulevé la question de la sécurité du plus célèbre musée du monde. Mais pour Laurent Nuñez, un commissariat au sein du Louvre «n’aurait rien changé». «C'est la zone la plus quadrillée de Paris. Sur le parvis, il y a des tas de gens à nous», a précisé le ministre en ajoutant : «On a la hantise de l’acte terroriste».

«Plus de cent» enquêteurs

Mais concrètement, où en est l’enquête ? Interrogée par le Journal du Dimanche, la procureure de Paris Laure Beccuau a indiqué que les enquêteurs sont passés d’une soixantaine à «plus de cent» pour retrouver l’équipe. Elle a notamment rappelé que les investigations étaient conduites par la Brigade de répression du banditisme (BRB) et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC).

«Les voleurs, on finit toujours par les retrouver. Ça semble être du grand banditisme, on verra», a considéré Laurent Nuñez. En revanche, le ministre de l’Intérieur s’est dit «inquiet pour les bijoux». «Le butin est malheureusement souvent mis au vert à l'étranger. J'espère que ce n'est pas le cas, je reste confiant», a-t-il affirmé.

un fonds sûreté dédié à la sécurisation des sites patrimoniaux

Au niveau de l'enquête administrative diligentée en parallèle, la ministre de la Culture Rachida Dati a indiqué vendredi sur X avoir demandé une remise de ses conclusions «dès le début de la semaine prochaine».

J’ai demandé une remise des conclusions de l’enquête administrative dès le début de la semaine prochaine afin d’annoncer des mesures concrètes pour sécuriser le @MuseeLouvre et ses abords suite à cet échec sécuritaire, notamment à l’extérieur du musée.https://t.co/XDd2VkhYWF — Rachida Dati ن (@datirachida) October 24, 2025

Elle a notamment annoncé «la mise en place d'un fonds sûreté dédié à la sécurisation de nos sites patrimoniaux». De son côté, le député Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), également interrogé dans La Tribune Dimanche et chargé d’une mission sur ce sujet, a indiqué qu'il déposerait «un amendement au projet de loi de finances pour le financer».