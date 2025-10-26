Vol au Louvre : l'incroyable histoire du cambriolage des diamants royaux en 1792

Alors que neuf joyaux français ont été dérobés en l'espace de sept petites minutes au musée du Louvre le 19 octobre, il faut remonter plus de deux siècles auparavant pour se remémorer un tel larcin.

La collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne présente dans la galerie d'Apollon subtilisée en sept minutes chrono. Parmi les neuf joyaux français volés dimanche 19 octobre au musée du Louvre, seule la couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée, endommagée.

C'est aux alentours de 9h30, que les quatre malfaiteurs ont débuté leur stratagème. Deux se sont hissés à l'aide d'un monte-charge au premier étage du Louvre. Et c'est après avoir brisé la vitre à l'aide d'une disqueuse, qu'ils se sont introduits au niveau de la galerie d'Apollon, avant de repartir avec neuf joyaux de la couronne de France.

Le butin est estimé à environ 88 millions d'euros, et pour revoir un tel casse, il faut remonter au XVIIIe siècle, comme l'a rappelé le journaliste Jonathan Siksou : «Le précédent vol des bijoux de la Couronne, c'était en 1792 et en plein chaos révolutionnaire».

«Le casse du siècle»

À cette époque, Paris, alors en pleine effervescence révolutionnaire, s'est retrouvée dans un chaos. La monarchie vacillait de plus en plus. Le roi est alors destitué jusqu'à ce que les biens de l'État ne soient plus à la libre disposition du roi, et que l'inventaire des joyaux de la Couronne soit dévoilé.

Plus de 9.000 diamants, 500 perles, 230 rubis et plein d'autres diamants... Pour une valeur totale estimée à 24 millions de livres à l'époque. De quoi donner des idées à certaines personnes malveillantes.

Et c'est le cas d'un certain Paul Miette, repris de justice. En prison, il s'est rapproché de plusieurs voleurs, tout en s'associant à une bande de Rouennais, reconnus pour leurs capacités de pillage. L'objectif : voler le trésor royal.

Une fois le plan du «casse du siècle» mis en place, les voleurs ont escaladé la façade du bâtiment (actuellement l'hôtel de la Marine) en utilisant les réverbères de la place de la Concorde. Et au premier étage, la vitre est brisée et les bijoux stockés ont disparu en un rien de temps. Fort heureusement, quelques années après, une partie importante des joyaux avait été retrouvée.