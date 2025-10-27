Toute l’actu en direct 24h/24
Budget 2026 : les députés approuvent la défiscalisation des pourboires jusqu’en 2028

Les députés ont adopté, en première lecture, la défiscalisation des pourboires jusqu'en 2028. [Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le

Les députés ont voté lundi pour défiscaliser les pourboires jusqu’en 2028, en prolongeant, lors des débats budgétaires, une mesure qui devait s’éteindre fin 2025. 

Une victoire pour la droite. Ce lundi, un amendement de Laurent Wauquiez, largement soutenu à l’Assemblée nationale, a été adopté à l’occasion des discussions budgétaires. 

Celui-ci propose de prolonger jusqu’en 2028 l’exonération des charges sociales et fiscales sur les pourboires payés par carte bancaire. Une défiscalisation qui devrait être active jusqu’à la fin de l’année 2028. 

Cette mesure a été a été adoptée à 142 voix contre 48, avec les voix du Rassemblement national et de la droite. La gauche s'est majoritairement abstenue.

Un vote qui n’est pas encore définitif 

En réaction à ce vote, le président insoumis de la commission des Finances Eric Coquerel a craint «un effet délétère sur les salaires». 

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a formulé la même objection, même s'il a soutenu une prorogation plus courte, jusqu'en 2027. La mesure «a deux impacts : maintenir la pression à la baisse sur les salaires et systématiser un peu le sourire», a-t-il déclaré, estimant que ce débat ferait partie des sujets à trancher lors de la présidentielle de 2027. 

Ce vote n'est pour l’heure pas définitif. Les débats budgétaires doivent se poursuivre jusqu'à la mi-décembre au moins entre Assemblée nationale et Sénat et les parlementaires auront l'occasion d'y revenir s'ils le souhaitent.

