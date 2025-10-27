Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce lundi

En raison des intempéries, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «crues», pour la journée de ce lundi 27 octobre.

Alors qu'un seul département, le Puy-de-Dôme, avait été placé en vigilance jaune pour les crues ce dimanche, les précipitations observées depuis le début de la semaine se sont intensifiées.

Météo-France a donc décidé de placer les départements du Doubs et du Territoire de Belfort en vigilance jaune pour la journée de ce lundi 27 octobre face aux risques de crues. Ces deux zones seront aussi concernées par une alerte pluie-inondation.

Un département placé en vigilance jaune signifie que la situation ne présente pas de danger majeur immédiat, En revanche, elle mérite une attention particulière.

© Météo-France

Ces fortes averses provoqueront une hausse du niveau de la Savoureuse, principal cours d'eau de la ville de Belfort. «La crue prévue restera toutefois assez faible», a toutefois rassuré Vigicrues.

«Il est probable que la vigilance soit étendue à de nouveaux cours d'eau du nord-est dans la journée de demain», a ajouté le site gouvernemental.

Quels réflexes à adopter ?

Si vous vous situez dans le Doubs ou le Territoire de Belfort, il est fortement recommandé de suivre assez régulièrement l'évolution de la situation. Par précaution, il est recommandé de reporter les activités nautiques et d'éviter de s'engager sur une route inondée.

Par ailleurs, lundi 27 octobre, cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents, dont le Doubs et le Territoire de Belfort.