Dieudonné : une nouvelle interdiction pour un spectacle prévu dans les environs de Tours

Le polémiste Dieudonné voit son spectacle prévu près de Tours interdit par la préfecture d’Indre-et-Loire. Condamné à plusieurs reprises pour propos antisémites et incitation à la haine, il multiplie les représentations itinérantes malgré les arrêtés préfectoraux.

Un énième refus. La préfecture d’Indre-et-Loire a annoncé dimanche l’interdiction d’un spectacle de Dieudonné, annoncé dans les environs de Tours, après plusieurs interdictions similaires en Loire-Atlantique ou dans le Nord.

«M. Dieudonné Mbala Mbala a annoncé sur son site internet la tenue d’une représentation (...) dans un rayon de 20 kilomètres autour de Tours», prévue pour se tenir à 19h00 dans un lieu indéterminé, indique la préfecture dans un communiqué publié sur son compte X. Dieudonné avait tenu à garder le secret jusqu’au dernier moment le lieu de son spectacle, l’ancien lycée professionnel Fontiville, à Veigné.

La préfecture rappelle également que l’humoriste a été condamné à plusieurs reprises pour «des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité de la personne humaine».

un risque de trouble à l'ordre public

Le préfet d’Indre-et-Loire, Thomas Campeaux, a pris un arrêté pour interdire cette représentation «en raison du risque que de tels propos, constitutifs d’un grave trouble à l’ordre public et caractérisant des infractions pénales, soient à nouveau tenus», selon le communiqué.

Ces dernières semaines, les gendarmes ont été amenés à interrompre plusieurs spectacles de Dieudonné, malgré l’annonce de sa tournée itinérante.

Vendredi soir, la représentation prévue à Vieillevigne, à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes, a été stoppée par la gendarmerie et rassemblait entre 150 et 200 personnes.

Le 10 octobre, une autre représentation à Hérin (Nord) avait été interrompue pour appliquer un arrêté d’interdiction pris la veille par la préfecture et validé par le tribunal administratif.

Et en juillet, un spectacle à Lestrem (Pas-de-Calais) avait également été stoppé par les gendarmes, qui avaient notifié sur place à Dieudonné un arrêté similaire.

Pour autant, la justice n’a pas toujours suivi la même ligne. En janvier, le tribunal administratif de Paris avait autorisé la tenue de son spectacle «Vendredi 13», en référence aux attentats de 2015, initialement interdit par la préfecture de police.

Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour injures raciales et incitation à la haine. Expulsé en 2017 de son théâtre parisien, le Théâtre de la Main d’or, il est devenu persona non grata et se produit désormais, entre autres lieux, dans un bus itinérant. Un moyen d’échapper ainsi aux interdictions traditionnelles.