«Gang de Roubaix» : Seddik Benbahlouli condamné à 20 ans de réclusion criminelle, au terme d’une cavale de près de 30 ans

Après près de trois décennies de cavale, Seddik Benbahlouli, dernier membre du «gang de Roubaix», a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle, lundi 27 octobre.

La justice a pu enfin trancher. Près de trente ans après les faits et une longue cavale, Seddik Benbahlouli, dernier membre retrouvé du «gang de Roubaix», a été condamné lundi à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord notamment pour tentative de meurtre sur deux policiers en janvier 1996.

Pour rappel, le «Gang de Roubaix» désignait une association de malfaiteurs proche d'al-Qaïda responsable d'une série de vols à main armée très violents survenus en 1996 dans la région lilloise. Ce groupe était également à l'origine d'un attentat à la voiture piégée qui avait échoué deux jours avant le sommet du G7.

Seddik Benbahlouli, 55 ans, jugé depuis le 17 octobre, a également été condamné pour recel de véhicule volé, mais l'action publique concernant l'association de malfaiteurs a été déclarée éteinte.

Lors de sa plaidoirie lundi matin, son avocate, Me Soizic Salomon, avait demandé son acquittement.