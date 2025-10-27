Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Il a filmé sa propre infraction, les tribunaux seront extrêmement sévères» : un individu diffuse son refus d'obtempérer et suscite l'indignation

Par CNEWS
Publié le

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, un individu encagoulé se filme sur sa moto en train d’échapper à un contrôle de police. La course-poursuite a duré plusieurs kilomètres. Le suspect risque de lourdes peines. 

Depuis plusieurs jours, la vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit un individu encagoulé se filmant sur sa moto, alors qu’il tente d’échapper à la police. La course-poursuite se prolonge sur plusieurs kilomètres. Le suspect n’a pas hésité à emprunter une piste cyclable à contre-sens. 

Sur le plateau de CNEWS, le porte-parole du syndicat CFTC Police Axel Ronde a dénoncé «une catastrophe». «Ces individus mettent en danger la population, eux-mêmes et les fonctionnaires de polices», a-t-il poursuivi. Selon lui, «les jeunes font cela pour montrer que c’est leur territoire et qu’ils font ce qu’ils veulent sur cette zone.» 

10.000 refus d'obtempérer par an

En plus de la peine de prison, l’individu encourt une amende pouvant aller jusqu’à 75.000 euros, la confiscation du véhicule et une suspension totale du permis de conduire. «Il a filmé sa propre infraction, les tribunaux seront extrêmement sévères», explique Laurent Bohé, avocat pénaliste.

Sur le même sujet Refus d'obtempérer à Paris : un policier traîné sur 200 m par un individu sous protoxyde d'azote Lire

Pourtant, malgré ces sanctions, en cinq ans, les refus d’obtempérer se sont dangereusement multipliés. Selon les données du ministère de l’Intérieur, la police nationale et la gendarmerie enregistrent entre 8.000 et 10.000 faits par an. Et environ 10 à 15 % des refus d’obtempérer entraînent un accident, souvent grave, impliquant parfois d’autres usagers.

CNEWS

À suivre aussi

Halloween 2025 : quels sont les meilleurs livres pour faire frissonner vos enfants ?
L’édito de Laurence Ferrari : «Le Hamas tient désormais le sort de la paix et des Gazaouis entre ses mains»
«OQTF : le grand fiasco» : CNEWS diffuse un grand reportage ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités