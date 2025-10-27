Incarcération de Nicolas Sarkozy : l’administration pénitentiaire refuse l’accès à la prison de la Santé à deux députés LFI

Ugo Bernalicis et Danièle Obono, deux députés de la France insoumise, se sont vu refuser une rencontre en détention avec Nicolas Sarkozy, a indiqué l’administration pénitentiaire ce lundi 27 octobre.

Un refus qui ne passe pas auprès de LFI. Deux députés de la France insoumise se sont rendus à la prison de la Santé (Paris) ce lundi 27 octobre et se sont vu refuser un entretien avec Nicolas Sarkozy, qui y est actuellement détenu, a indiqué l’administration pénitentiaire à l’AFP.

«En compagnie de trois journalistes», Ugo Bernalicis et Danièle Obono «ont exigé de pouvoir visiter le quartier d'isolement, de rencontrer Nicolas Sarkozy et de pouvoir échanger avec les deux policiers» chargés de sa protection en détention, a précisé une source pénitentiaire.

Cette dernière a ajouté que le «directeur de l'établissement leur a rappelé» qu'une visite parlementaire visait «à contrôler le fonctionnement global d'un établissement pénitentiaire et ne peut être utilisée pour s'entretenir de manière spécifique avec un détenu».

La France insoumise saisit le tribunal administratif

Dans un communiqué, consulté par CNEWS, la France insoumise a confirmé la visite des deux élus à la prison de la Santé. Ils ont ainsi «exercé leur droit de visite parlementaire (art. 719 du Code de procédure pénale) à l’établissement pénitentiaire de Paris-La Santé, afin d’observer les conditions d’incarcération des personnes détenues», a détaillé le parti de Jean-Luc Mélenchon.

Cette visite qui s’est déroulée entre 11h et 17h leur a permis de constater que «les conditions de détention étaient fortement perturbées par la sur-occupation carcérale», qui entraîne notamment la présence de «matelas au sol», «l’augmentation des violences entre détenue» ou encore «une surcharge de travail pour les personnels d’insertion et de probation».

Par ailleurs, la France insoumise a dénoncé des difficultés lors de ce déplacement. «De manière inattendue et contraire à l'article 719 du CPP, les députés ont vu leur droit de visite illégalement restreint», indique le communiqué.

En effet, le parti indique que ces derniers «n'ont pas pu accéder au quartier d'isolement munis de leur téléphone et accompagnés de leurs attachés parlementaires ainsi de trois journalistes».

«Le tribunal administratif de Paris a été saisi sur ce point en référé. L'audience aura lieu ce mercredi 29 octobre à 10h», a-t-il été ajouté.

«Du tourisme pénitentiaire»

De son côté, l’administration pénitentiaire estime que la visite «a pu avoir lieu au sein de l'établissement, sans que les deux parlementaires n'aient accès à Nicolas Sarkozy ou aux fonctionnaires de police chargés de sa protection».

Le déplacement d’Ugo Bernalicis et Danièle Obono a fait réagir les membres de la famille politique de l’ancien président de la République. Ainsi, le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, a déploré leur action.

«LFI n’a aucune limite : instrumentaliser une visite en prison pour salir un ancien président de la République. Ils ne respectent rien», a-t-il dénoncé dans un post sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la source pénitentiaire a estimé que cette visite insoumise n’était en aucun cas comparable à celle que doit effectuer Gérald Darmanin, actuel garde des Sceaux, qui souhaite «s'assurer que les conditions de sécurité sont bonnes pour ce détenu au statut hors du commun».

Aux yeux de cette source, le déplacement des deux députés à la prison de la Santé relève du «tourisme pénitentiaire».