Neige-verglas : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Depuis quelques jours, les premiers flocons de neige de la saison tombent dans les Alpes. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour risque de neige et de verglas ce lundi 27 octobre.

Des routes potentiellement glissantes dans les Alpes. Les météorologues de Météo-France ont placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de neige-verglas pour la journée de ce lundi 27 octobre.

Sont concernés par la vigilance la Savoie et la Haute-Savoie. Une prudence toute particulière doit être observée dans ces deux départements notamment autour du Mont-Blanc et de la frontière italienne.

Météo-France

Des températures négatives sont attendues en altitude, pouvant s’accompagner de gelées et de formations de verglas sur les routes de montagne.

En parallèle, Météo-France signale également un risque de pluie-inondation dans ces deux départements. Les massifs du Jura et des Vosges sont eux aussi concernés par une alerte jaune.

Cinq départements ont été par la même occasion placés en vigilance jaune pour vents forts : la Haute-Corse, le Var, le Doubs, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin.