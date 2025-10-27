«Près de 160.000 euros encaissés» : il détecte une faille dans le remboursement des billets de train et monte une arnaque

Deux hommes ont arnaqué différentes compagnies ferroviaires au Royaume-Uni, avant d'être attrapés par la justice. Les deux étudiants ont causé un préjudice de 140.000 livres (160.000 euros) à ces entreprises.

Une arnaque débusquée. Deux faux voyageurs ont exploité une faille du système de remboursement des billets en cas de retard de train de plusieurs compagnies ferroviaires. Ils ont escroqué des dizaines de milliers d'euros aux sociétés victimes, comme le rapporte The Mirror.

Ces deux étudiants chinois, expatriés au Royaume-Uni, dans la ville de Leeds, ont tiré profit d'une faille du système de remboursement des billets de train de plusieurs sites. En effet, il est possible de se faire rembourser intégralement le prix d'un billet de train lorsque celui-ci est en retard.

Des dizaines de cartes SIM différentes, plusieurs comptes bancaires

Les deux escrocs, de 25 et 26 ans, ont ainsi décidé d'acheter de nombreux billets de train, qu'ils annulaient avant de les utiliser. Cela leur permettait de ne pas perdre d'argent, ni d'en gagner. Mais la fraude se révélait fructueuse lorsque l'un des trains qu'ils avaient réservé initialement avait du retard et était éligible à un remboursement. Ils se servaient alors de leur réservation, bien qu'annulée, pour demander leur dédommagement.

Ce processus, que les deux étudiants ont élaboré dès 2021, était notamment rendu possible par les différentes identités qu'ils ont créé, grâce par exemple à l'achat de 20 cartes SIM différentes. Ils ont également créé plusieurs comptes bancaires différents, toujours dans le but de brouiller les pistes.

Le juge, face aux deux arnaqueurs, a résumé : «Vous avez identifié une faiblesse dans le système et, entre vous, vous en avez abusé. Il y a eu une certaine sophistication : vous avez créé de fausses identités et un grand nombre de comptes bancaires afin de dissimuler votre implication dans la fraude». Ils ont écopé de 30 mois de prison pour l'un et de 17 semaines pour l'autre, jugé moins impliqué dans cette fraude.