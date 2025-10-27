Réforme des retraites : contribution des retraités, limitation de la durée d’un premier arrêt maladie... Voici comment serait financée sa suspension

La suspension de la réforme des retraites coûtera jusqu’à 1,4 milliard d’euros. Pour compenser, le gouvernement prévoit des économies massives dans le budget de la Sécurité sociale 2026 par une série de mesures qui toucheront directement patients, assurés et retraités.

Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026, examiné dès ce lundi à l’Assemblée nationale, promet des débats sous haute tension. En cause : la suspension de la réforme des retraites, intégrée au dernier moment au texte, et les économies massives exigées pour en compenser le coût.

En effet, selon le gouvernement Lecornu la suspension de la réforme, (soit l’arrêt de la montée vers les 64 ans et gel du nombre de trimestres à cotiser) coûterait 100 millions d’euros dès 2026, puis 1,4 milliard en 2027. Alors, pour combler ce trou, l’exécutif mise sur des mesures qui touchent directement les assurés et les retraités.

Des mesures «injustes et inefficaces»

Premier levier : le secteur de la santé. L’Assurance maladie ne pourra croître que de 1,6 % l’an prochain, contre une hausse naturelle de 4 % en moyenne. Au programme : hausse des franchises médicales, moindre remboursement des soins dentaires, et limitation de la durée du premier arrêt maladie. Des mesures jugées «injustes et inefficaces» par France Assos Santé, principale fédération de patients.

Les retraités, eux, ne sont pas épargnés. Le gel des pensions et des prestations sociales (RSA, APL, allocations familiales…) rapporterait 3,6 milliards d’euros supplémentaires. Les complémentaires santé seront mises à contribution, tout comme les entreprises, via de nouvelles cotisations sur les tickets restaurant et les œuvres sociales des CSE.

Vers une réduction du déficit de la Sécurité sociale

À l’hôpital, les fédérations dénoncent déjà «la pire cure d’austérité depuis les années 2010». Mais l’exécutif maintient sa ligne : «responsabiliser tous les acteurs» et réduire le déficit de la Sécurité sociale à 17,5 milliards d’euros en 2026, contre 23 milliards cette année.

Avec 1.575 amendements déposés et la promesse de ne pas recourir au 49.3, les débats s’annoncent houleux. Entre une droite prête à rétablir la réforme et des socialistes exigeant des contreparties, le gouvernement joue une partie à haut risque, aussi bien sur le plan budgétaire, que politique.